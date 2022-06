Il tesoretto dei partenti del Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli si muoverà sul mercato grazie al “tesoretto degli scontenti”. che potrebbe arrivare a fruttare circa 80 milioni. I protagonisti protranno essere Fabian Ruiz, Demme e Politano. Tre uscite che consentirebbero al club di non sacrificare né Koulibaly e né Osimhen in questa estate.

La situazione Koulibaly è una situazione che non fa star tranquillo nessuno, dalla società passando per il mister ed arrivando ai tifosi. Attualmente sembra che il giocatore senegalese del Napoli sia molto distante dal rinnovo e per non perderlo a zero la società partenopea per lasciarlo partire in questa sessione estiva avrebbe chiesto 40 milioni di euro. Mentre dall’altro lato mister Spalletti farà di tutto per non lasciare andare il suo muro difensivo.

Per quanto riguarda Osimhen invece sembra che il Napoli lo tratterrà e che sarà come quest’anno punto fermo del progetto e del gioco della società azzurra. Giocatore che potrebbe partire è invece il suo vice, ovvero Andrea Petagna, che quest’anno ha collezionato tra tutte le competizioni 32 presenze, segnando solamente 4 reti. Mertens inoltre sembra lontano dal rinnovo e le voci sul suo addio sono sempre più insistenti.

Ma, come già scritto prima, i veri indiziati a partire sono: Fabian Ruiz, Demme e Politano. Il centrocampista tedesco Diego Demme e l’ala destra Matteo Politano potrebbero volare in Spagna, al Valencia allenato attualmente da Rino Gattuso. Nella penisola iberica potrebbe tornarci anche Fabian Ruiz, con il quale si potrebbe pensare ad uno scambio con Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid.

Con le varie mosse di mercato, la società partenopea dovrà riuscire a rivoluzionare la squadra e renderla competitiva in modo tale da riuscir a far continuare a sognare la tifoseria azzurra.