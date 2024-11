Il Torino punta su Giovanni Simeone: l’obiettivo per rinforzare l’attacco

Il Torino è alla ricerca di un centravanti affidabile e capace di garantire un numero consistente di reti, come riportato da Tuttosport. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Giovanni Simeone, attualmente al Napoli ma poco utilizzato nella formazione di Antonio Conte.

Simeone, l’obiettivo principale per il Torino

L’attaccante argentino rappresenta una delle opzioni prioritarie per il direttore tecnico granata Davide Vagnati. Nonostante il suo utilizzo limitato nel Napoli, Simeone rimane un giocatore di valore, capace di offrire esperienza e solidità in fase realizzativa, caratteristiche che il Torino considera fondamentali per completare il reparto offensivo.

Le richieste del Napoli

Le prime valutazioni indicano che il Napoli, attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere disposto a cedere Simeone, ma a condizioni precise: la cifra richiesta è di 15 milioni di euro in un’unica soluzione oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Strategia e tempistiche

Per assicurarsi un profilo così ambito e con un costo significativo, il Torino dovrà agire con decisione e pianificare attentamente ogni passo. Il club granata è chiamato a muoversi in anticipo, considerando la concorrenza potenziale per un giocatore che, pur non essendo al centro del progetto del Napoli, resta appetibile per diverse squadre.

Il futuro di Simeone è dunque un nodo da sciogliere nei prossimi mesi, ma il Torino sembra determinato a fare di lui una pedina chiave per la propria strategia offensiva.