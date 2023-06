Il Toronto di Lorenzo Insigne è un disastro: perde per 3-0 ed è penultimo in classifica

Sono tempi sempre più duri per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Nell’ultima partita contro il Cincinnati, infatti, la sua squadra ha rimediato una brutta sconfitta perdendo per 3-0. Il Toronto, ora, si trova al penultimo posto nella classifica dell’Eastern Conference. Probabilmente, dopo aver lasciato Napoli per il Canada, mai si sarebbe aspettato una situazione del genere, un vero e proprio disastro con l’altro italiano, Federico Bernardeschi.

La classifica: Cincinnati 43 Nashville 35 New England 33 Philadelphia 31 Atlanta 29 Columbus 28 Orlando 27 Montreal 25 DC United 23 Charlotte 23 Chicago Fire 20 New York City 20 New York Red Bulls 20 Toronto 19 Inter Miami 15.

I risultati: Atlanta United – New York City 2-2 CF Montreal – Nashville 1-0 Cincinnati – Toronto 3-0 New York Red Bulls – Charlotte 2-2 Orlando – Philadelphia 2-2 Houston – San Jose 4-1 St. Louis – Real Salt Lake 1-3 Austin – Dallas 3-0 LAFC – Seattle 1-0 LA Galaxy – Sporting KC 2-2 Portland Timbers – Chicago Fire 1-2.