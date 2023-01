Il Toronto Fc continua a rinforzarsi con calciatori italiani

Il Toronto FC si conferma una squadra con forte predilezione per gli acquisti italiani: a Bernardeschi, ex Juventus, ed a Insigne, ex Napoli si aggiunge infatti il difensore Raoul Petretta, che raggiungere la squadra canadese dal Kasimpasa. L’ha annunciato il club della MLS tramite i propri canali ufficiali.

Raoul Petretta è un calciatore italiano, con cittadinanza tedesca, classe ’97 ed è l’ultimo acquisto del Toronto Fc. E’ un terzino sinistro di piede mancino, è veloce ed ha spiccate doti offensive. Preferisce giocare in una difesa a quattro, ma può interpretare anche il ruolo di esterno nel centrocampo a cinque. Ha una buona tecnica ed è un ottimo crossatore, difatti può servire svariati assist ai compagni.

Il terzino italo-tedesco è nato calciasticamente nelle giovanili del Basilea dove poi ha fatto il uso esordio in prima squadra nel Febbraio 2017. Gioca nel club svizzero sino al 2022, totalizzando 109 presenze e riuscendo a segnare sette reti. Nel Luglio 2019 viene ceduto al Kasimpasa. In questa metà stagione non gioca molto e non convince e difatti pochi giorni fa firma con il Toronto Fc.

Petretta è l’ennesimo calciatore italiano acquistato dai canadesi. Attualmente nel Toronto Fc giocano sia Insigne che Bernardeschi. Criscito invece ha deciso di rescindere il suo contratto per tornare in Italia, al Genoa, per aiutare i Grifoni a risalire dalla Serie B alla Serie A. Ma questi calciatori italiani non sono gli unici a militare in MLS. Anche l’ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, in estate ha deciso di lasciare la vecchia signora per approdare ai Los Angeles FC.

Negli anni precedenti, tanti sono stati gli italiani ad approdare in questo campionato. Possiamo ricordare tra i più illustri: Andrea Pirlo, Sebastian Giovinco, Marco Di Vaio, Alessandro Nesta e Walter Zenga. Tutti sono approdati in MLS quasi a fine carriera, non ci resta che augurare il meglio anche a Raoul Petretta.