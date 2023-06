Il Tottenham punta il difensore della Juventus Gleison Bremer

Il nuovo manager del Tottenham Ange Postecoglou potrebbe rinforzare la linea arretrata con il brasiliano

Con l’ingaggio del brasiliano, il manager Ange Postecoglou intende migliorare il reparto difensivo.Il 26enne brasiliano si è affermato come giocatore chiave per il club italiano da quando è arrivato la scorsa estate per 41 milioni di euro e potrebbe rivelarsi un acquisto di qualità anche per il Tottenham.

I difensori del Tottenham Davinson Sanchez ed Eric Dier sono stati collegati a trasferimenti dal club quest’estate. Clement Lenglet è già tornato al club d’origine alla scadenza del suo contratto di prestito. È evidente che il Tottenham ha bisogno di rinforzi in difesa.

Cristian Romero è l’unico difensore di qualità del club in questo momento e gli Spurs devono cercare un partner affidabile per lui. Bremer ha le qualità per affermarsi in Premier League e resta da vedere se gli Spurs riusciranno a convincere la Juventus a cedere il difensore. Il brasiliano potrebbe essere tentato di trasferirsi in Premier League e gli Spurs potrebbero offrirgli un contratto più remunerativo rispetto al club italiano. Tuttavia, il Tottenham non è riuscito a ottenere la qualificazione alla Champions League e questo potrebbe complicare le cose.

Impossibile parta, però

Le dichiarazioni al suo arrivo in bianconero, però, lasciano intendere che possa essere complicato veder partire Bremer: Penso che sia stata una bella scelta, ho voglia di vincere e migliorare sempre. Sappiamo come sono i tifosi. Più sono attaccati alla maglia e più succedono queste cose. Non ho mai detto che non sarei andato alla Juve, è il mio lavoro”.