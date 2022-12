Il Tottenham resta su McKennie

Lo statunitense continua ad essere oggetto del desiderio del Tottenham, che non sembra voler mollare la presa su di lui

Weston McKennie continua ad essere uno dei centrocampisti più chiacchierati di tutta la rosa bianconera. Non per prestazioni in campo, bensì per quelle extra campo. Il calciatore statunitense non ha disputato un ottimo avvio di stagione, restando fermo anche per infortunio per varie partite.

Il centrocampista continua ad essere vittima delle voci di calciomercato, con la Juventus che non lo ritiene incedibile. I bianconeri potrebbero privarsi di lui già dalla prossima sessione estiva di calciomercato, a fronte di una buona offerta.

Tottenham in pressing

Sul giocatore ci sarebbe il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte. Gli spurs stanno cercando dalla scorsa estate di prendere il giocatore, con l’ex dirigente bianconero che dopo aver portato alla Juventus lo statunitense lo vorrebbe anche a Londra. Sarebbe l’ennesimo giocatore bianconero a trasferirsi al Tottenham, con la Juventus che potrebbe registrare l’ennesima plusvalenza.

I bianconeri valutano il calciatore una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Per una cifra inferiore improbabile che il calciatore si muova, anche se il margine di trattativa sembra esserci. McKennie sarebbe il profilo giusto per continuare il rinnovamento del centrocampo bianconero, specialmente perché una sua uscita consentirebbe maggior minutaggio ai giovani. Potenzialmente una vittoria, anche perché la Juventus avrebbe un certo Rovella rientrante, che sta facendo bene a Monza. Inoltre, anche Filippo Ranocchia sembra potenzialmente futuribile in ottica bianconera. Per un McKennie che uscirebbe ci sarebbero varie vie, quale percorrerà la Juventus?