Il vaccino Covid continua a proteggere anche il cuore: ne parla uno studio statunitense

Oltre a ridurre il rischio di forme gravi di Covid-19, la vaccinazione continua a mostrare benefici importanti anche per la salute cardiovascolare. A confermarlo è un ampio studio condotto negli Stati Uniti, che ha analizzato i dati clinici di circa due milioni di persone presenti nel più grande database americano dedicato alla pandemia

Novità sul fronte vaccini

I ricercatori hanno confrontato la situazione di pazienti completamente vaccinati, parzialmente vaccinati e non vaccinati che avevano contratto l’infezione da SARS-CoV-2. L’obiettivo era verificare l’eventuale legame tra lo stato vaccinale e il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari gravi, come infarto e ictus.

Dall’analisi è emerso che le persone vaccinate presentavano una probabilità significativamente più bassa di andare incontro a queste complicazioni rispetto ai non vaccinati. In particolare, il rischio di eventi cardiovascolari maggiori risultava inferiore nei mesi successivi all’infezione.

Meno rischi di infarto?

Lo studio rafforza quanto già osservato in altre ricerche internazionali, che avevano evidenziato una riduzione del rischio di infarto del miocardio e ictus ischemico tra i soggetti vaccinati. Secondo gli autori, i risultati rappresentano un’ulteriore conferma del ruolo protettivo dei vaccini non solo contro il virus, ma anche contro alcune delle sue possibili conseguenze più serie.

Le evidenze raccolte suggeriscono quindi che la vaccinazione anti-Covid possa aver contribuito a limitare gli effetti a lungo termine dell’infezione, offrendo una protezione che va oltre la prevenzione della malattia acuta e coinvolge anche la salute del sistema cardiovascolare.