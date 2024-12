Il Venezia accelera per Alessio Zerbin: rinforzo in vista per il mercato invernale

Il Venezia si prepara a rafforzare la propria rosa durante il mercato di gennaio e sembra puntare con decisione su Alessio Zerbin.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Venezia, le trattative per l’esterno offensivo del Napoli stanno vivendo un’importante accelerazione, confermando i rumors che si erano intensificati già all’inizio di dicembre. Zerbin è in cerca di maggiore spazio e il club lagunare vuole cogliere l’opportunità per aggiungere alla propria rosa un elemento di qualità.

Concorrenza sul mercato

Oltre al Venezia, anche Empoli e Lecce hanno mostrato interesse per il classe 1999. Per l’Empoli, Zerbin potrebbe rappresentare una pedina di scambio nell’operazione che vedrebbe il giovane talento Fazzini trasferirsi al Napoli. Tuttavia, il Venezia sembra determinato a intensificare i contatti nelle ultime ore per battere la concorrenza e assicurarsi il giocatore.

Un profilo versatile per il Venezia

L’eventuale arrivo di Zerbin rappresenterebbe un importante innesto per gli arancioneroverdi. L’esterno, noto per la sua duttilità tattica, è in grado di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, offrendo al tecnico una soluzione in più per variare le strategie di gioco. Nato nel 1999, Zerbin ha dimostrato di possedere qualità tecniche e fisiche che lo rendono un prospetto interessante per la Serie B e oltre.

Un mercato che si infiamma

Con l’avvicinarsi della riapertura delle trattative, il Venezia punta a chiudere rapidamente l’operazione per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di migliorare la rosa. Restano da vedere gli sviluppi nei prossimi giorni, ma l’accelerazione registrata nelle ultime ore lascia intendere che il club lagunare sia pronto a fare passi concreti per portare Alessio Zerbin al Penzo.