Il Verona fissa il prezzo per Simeone

Giovanni Simeone è un attaccante argentino, nato a Madrid il 5 Luglio 1995. Il Cholito quest’anno è stato protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Ha collezionato 35 presenze con la maglia gialloblu ed ha siglato 17 reti ed ha fornito 6 assist ai compagni.

Dopo alcune annate deludenti con le maglie di Cagliari e Fiorentina, quest’anno l’attaccante argentina alla corte di Tudor ha espresso tutto il suo potenziale tanto da attirare l’attenzione di diversi club. Si è fatta avanti per il Cholito la dirigenza del Napoli che ha chiesto informazioni per il suo acquisto.

La società gialloblu di Verona ha fissato il prezzo: servono 20 milioni, di cui almeno 17 fissi, per il trasferimento di Simeone. L’attaccante argentino avrebbe detto si al Napoli, ora c’è da soddisfare le richieste del club di Verona. A fare da sponsor della trattativa c’è il mister Luciano Spalletti che ha espresso vero gradimento per il Cholito, che viene visto come ottima alternativa a Victor Osimhen.

Lo stesso attaccante argentino, è consapevole che essendoci tante partite e competizioni da giocare troverebbe il suo spazio. Inoltre c’è da pensare che in situazioni di svantaggio, il Napoli potrebbe giocare anche con due punte, schierando quindi insieme Osimhen e Simeone. Tutta la trattativa però sembra essere condizionata dalle uscite della società partenopea.

Per il trasferimento in azzurro di Simeone, c’è bisogno che il Napoli ufficializzi il trasferimento in uscita (probabilmente al Monza) di Andrea Petagna. Ma potrebbe anche non bastare, la società partenopea vuole anche vendere Adam Ounas per avere un buon tesoretto da poter investire nel mercato. Come dice il ds Giuntoli “Il mercato è ancora lungo“, ma come si evolverà? Riuscirà il Napoli a comprare l’attaccante argentino Giovanni Simeone?