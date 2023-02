Il vincitore della Coppa del Mondo vuole unirsi alla Juventus

Rodrigo de Paul era nel mirino della Juventus quando giocava nell’Udinese e sembrava che l’argentino si sarebbe trasferito a Torino

Tuttavia, l’Atletico de Madrid ha battuto i bianconeri per la sua firma, ma il centrocampista non si è trovato bene in Spagna e vuole andarsene.La Juve rimane interessata ad aggiungere il vincitore della Coppa del Mondo alla propria rosa dopo che ha giocato un ruolo fondamentale per la sua nazione in Qatar 2022.Secondo quanto riportato da Calciomercato, il suo entourage ha seguito l’interesse dei bianconeri nel tentativo di assicurarsi che lasci la Spagna e torni in Serie A.

Tornare in Italia sarebbe la cosa migliore per lui. Tuttavia, l’affare non si è concretizzato finestra di trasferimento di gennaio perché i bianconeri hanno fatto fatica a permettersi il centrocampista.È più probabile un trasferimento in estate, anche se si tratta di un prestito iniziale per verificare l’idoneità del 28enne al sistema di Max Allegri.

Vuole tornare

De Paul è stato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Serie A, quindi è sorprendente che l’argentino abbia faticato a essere influente all’Atleti.La Juve lo ha osservato molto quando giocava nell’Udinese, quindi sa se fa al caso suo, ma è importante che i bianconeri lo prendano prima in prestito e non affrettino la decisione di acquisto. Ora in estate tutto potrebbe accadere, con i bianconeri pronti a prelevarlo alla prima occasione utile. Il calciatore piace anche a Inter, Roma e Milan ma la Juventus sembra poter essere una pista concreta per lui. Staremo a vedere.