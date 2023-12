Il Volo, Ignazio Boschetto convolerà a nozze: “Si e altre mille volte si”

Bellissime notizie per Il Volo, in particolar modo per Ignazio Boschetto. Il tenore, infatti, convolerà a nozze con la fidanzata Michelle Bertolini. Ad annunciarlo è stata proprio la ragazza attraverso un romantico post su Instagram.

“Si e altre mille volte si” – Molto riservato sulla sua vita privata, Ignazio ha voluto con i fan le sue future nozze con Michelle. La modella italo-venezuelana ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme all’artista, annunciando la bellissima notizia.

“Sì e altre mille volte sì! Voglio passare il resto della mia vita con te”, ha così deciso di scrivere la ragazza, rivelando le future nozze con il tenore de Il Volo, trio musicale di cui fa parte con Gianluca Ginoble e Piero Barone. Successivamente Boschetto ha condiviso a sua volte il post nelle sue IG Stories, dedicando un “Ti amo” alla sua futura moglie.

Riguardo alla loro storia d’amore, non si sa molto. Come già anticipato, infatti, Boschetto è stato sempre molto riservato sulla sua vita privato. Ciò che è certo è che la storia con la modella non è nata da molto, dato che il cantante si è lasciato con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes nell’autunno 2022.

Ma chi è Michelle Bertolini? Classe ’94, la ragazza è nata a Caracas da madre venezuelana e padre triestino. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, la fidanzata di Ignazio è una modella e giocatrice di tennis. In passato, Michelle ha preso parte a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Venezuela, arrivando al primo posto nel 2013.