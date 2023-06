Il West Ham pensa alla cessione a titolo definitivo per Scamacca

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, sono in corso colloqui tra il West Ham United e la Roma per il ritorno in Serie A di Gianluca Scamacca

Sebbene i giallorossi avessero in mente un prestito stagionale quando si sono avvicinati agli Hammers qualche giorno fa, l’italiano potrebbe tornare in patria a titolo definitivo. Con Tammy Abraham che rischia un lungo periodo di stop dopo aver subito un infortunio al legamento crociato nella vittoria per 2-1 in casa contro lo Spezia nell’ultima giornata di Serie, José Mourinho sembrerebbe aver bisogno di un nuovo attaccante.

La ricerca di un centravanti prolifico per sostituire l’inglese ha riportato Scamacca nel mirino della Roma, che si era interessata ai suoi servigi ai tempi del Sassuolo. Dopo un’impressionante stagione al Mapei Stadium, il 24enne aveva molte opzioni tra cui scegliere prima di approdare al West Ham la scorsa estate.

Il racconto di un disastro di mercato

Convinto che Scamacca potesse essere una soluzione a lungo termine ai problemi di rendimento degli Irons, David Moyes ha sborsato circa 30,5 milioni di sterline per portare l’italiano al London Stadium.

Tuttavia, il trasferimento non è andato come previsto, con lo sporadico uso del giocatore italiano che ha collezionato solo 16 presenze in Premier League durante la sua prima stagione in Inghilterra. Nonostante abbia segnato tre volte in sette partite durante la trionfale campagna di Europa Conference del West Ham, Scamacca non rientra più nei piani di Moyes. La Roma è pronta a offrirgli una via di fuga da Londra, mentre Mourinho punta a una campagna acquisti più proattiva rispetto alla scorsa estate. Con Abraham infortunato, la Roma deve risolvere il problema della carenza numerica in avanti, per cui il ritorno di Scamacca in Serie A potrebbe essere una possibilità.