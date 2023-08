Il West Ham rifiuta un’offerta per Scamacca: l’Inter frena

Il West Ham sembra abbia rifiutato un’offerta per Gianluca Scamacca, tanto da aver convinto i giallorossi a provare più vie

Sembra che i nerazzurri non abbiano accettato il prezzo richiesto dagli Hammers, anche se Romano ritiene che il giocatore voglia comunque tornare in Italia. In un tweet ha scritto: “Il West Ham ha rifiutato l’approccio iniziale dell’Inter per 20 milioni di euro più le clausole aggiuntive per Gianluca Scamacca. L’Inter tornerà con una nuova proposta nei prossimi giorni, vicina a un pacchetto di 25 milioni di euro – il prezzo richiesto dal West Ham si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Scamacca, desideroso di trasferirsi”.

Gli italiani erano notoriamente interessati all’ingaggio dell’attaccante americano Balogun, ma secondo Fabrizio Romano hanno spostato la loro attenzione sul 24enne italiano degli Hammers. Ha twittato: “L’Inter si è avvicinata al West Ham per Gianluca Scamacca – offerta verbale iniziale intorno ai 20 milioni di euro per il trasferimento definitivo. #La trattativa con l’Inter è in corso perché Folarin Balogun è ancora considerato troppo costoso alle condizioni attuali”.

Le alternative

Una delle alternative dei nerazzurri sarebbe Beto, anche se sembrerebbe non essere propriamente un rimpiazzo. L’Inter potrebbe provarci concretamente, trovando il profilo del portoghese realmente valido per l’attacco di Inzaghi. Per Balogun potrebbe finire che l’Arsenal, però, possa puntarci specialmente per via delle condizioni di Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano è stato sottoposto a un intervento al ginocchio, ha dichiarato Arteta dopo la vittoria ai rigori dell’Arsenal contro il Monaco per aggiudicarsi l’Emirates Cup mercoledì. “Purtroppo ha subito un piccolo intervento questa mattina”, ha detto Arteta. “Ha avuto un fastidio al ginocchio che gli ha causato qualche problema e quindi sono dovuti intervenire. Non è una cosa grave, ma resterà fuori per qualche settimana.