Ilaria D’Amico, convolerà a nozze con Gigi Buffon: affisse le pubblicazioni

Nei giorni scorsi sono state ufficialmente annunciate le nozze tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. A darne la notizia sono state le pubblicazioni affisse all’albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano.

MATRIMONIO UFFICIALE – Se da una parte Ilaria e Gigi si sono ritrovati a dover fare i conti con l’ultimo rumor su di loro, dall’altra i due si stanno preparando a convolare a nozze. Sebbene la coppia non abbia annunciato nulla, a confermare il matrimonio sono state le pubblicazioni non sfuggite al popolo del gossip.

Nella giornata di venerdì 12 luglio, all’albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano sono state affisse le pubblicazioni che annunciano le nozze tra la giornalista e l’ex portiere. Inoltre, si vocifera che il matrimonio verrà celebrato in Toscana, precisamente a Lucca.

Non si sa altro riguardo a queste attese nozze, a parte che il fatidico ‘si’ dovrà essere pronunciato entro 180 giorni dalla pubblicazione. Sia Gigi che Ilaria D’Amico, infatti, stanno mantenendo un certo riserbo sul grande giorno, non avendo ancora rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa.

PRESUNT GRAVIDANZA – Come già accennato, la coppia è stata recentemente al centro del gossip. Negli ultimi giorni, infatti, si è vociferato che la D’Amico sia in dolce attesa per la terza volta. A lanciare lo scoop è stato Diva e Donna, spiegando che a rivelarlo sarebbero stati amici intimi della coppia. Ovviamente, però, si tratta di rumors e come tali vanno presi con le pinze.