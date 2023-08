Ilaria D’Amico, la proposta di matrimonio di Gigi Buffon: ecco com’è avvenuta

Giornalista e noto volto del piccolo schermo, Ilaria D’Amico è nota alla cronaca rosa per la sua storia d’amore con Gigi Buffon. Dopo ben dieci anni d’amore, il portiere le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio. In occasione di una recente intervista al Corriere della Sera, la donna ha raccontato com’è avvenuta.

LA PROPOSTA DEL COMPAGNO – Sempre molto riservata sulla sua vita privata, la D’Amico ha raccontato al Corriere i primi anni della sua storia d’amore con Buffon. La coppia, infatti, ai tempi si è trovata spesso nel mirino dei paparazzi. Inoltre, la giornalista ha ammesso che non si sarebbe mai immaginata di stare insieme a Gigi: “Ero un po’ prevenuta, pensavo stupidamente ai ruoli: il calciatore e la giornalista che si occupa di sport”.

Dopo dieci anni d’amore, è arrivata la fatidica e attesa proposta di matrimonio: “Ha più impegni di prima. Però devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta. Sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso. La musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione. Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: “Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?”. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve”.

Riguardo al matrimonio, Ilaria D’Amico ha ammesso che ancora né lei né il compagno hanno deciso la data di quando verrà celebrato:

“Sì, anche se serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”.