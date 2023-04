Ilary Blasi è intervenuta ai microfoni di Verissimo, rilasciando ben poche parole sulla situazione con il suo ormai ex marito Francesco Totti

Ben poche parole da parte di Ilary Blasi per i telespettatori di Verissimo e gli appassionati di gossip, che sono sicuramente rimasti delusi dal comportamento della showgirl. Ci si aspettava un blast su tutta la linea a suo ex marito, con l’amica Silvia Toffanin ad accoglierla in studio e a far fremere tutti i telespettatori. Le anticipazioni del programma di canale 5 lasciavano intuire possibili dichiarazioni scottanti, ma non è successo.

Ilary, infatti, ha rilasciato ben poco di quello che ci si aspettava. Attualmente i due sono in trattativa in tribunale per il divorzio e la conduttrice televisiva non sembra volersi sbilanciare più di tanto. Come noto al grande pubblico, dopo l’annuncio ufficiale di rottura, entrambi si sono rifatti una vita. Ilary sta con Bastian Mueller e Francesco Totti con Noemi Bocchi.

Continuano veleni e ripicche

Nel corso dei mesi stanno continuando, comunque, le ripicche da parte di entrambe le parti. Una guerra incredibile, che coinvolge l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset. Tutto fatto a doc e pronto per i cronisti, che sembrano volenterosi si buttarcisi immediatamente. Infatti, tra i due ex coniugi c’è una battaglia infinita per soldi, borse e rolex.

“Ti vedo un po’ preoccupata”, ha esordito Ilary Blasi verso la Toffanin, che ha risposto con: “Non possiamo fare finta di niente prima di iniziare. Tu domani torni con l’Isola dei famosi. So che da casa la gente si sta aspettando che io adesso inizi a farti tutte le domande sulla tua separazione. Ma dobbiamo dire che non è il momento. Per cui lo faremo quando sarà il momento giusto”. Ilary, alla fine, ha anche ringraziato.