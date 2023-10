Ilary Blasi dice addio al biondo: il nuovo look della conduttrice

La bellezza di Ilary Blasi non è mai passata in osservato. Negli anni la conduttrice è sempre stata molto amata ed apprezzata dal pubblico non solo per essere stata la moglie del capitano indiscusso della Roma ma anche per il suo indiscutibile fascino.

Romana, bionda dagli occhi chiari, Ilary Blasi ha sfoggiato look mozzafiato che hanno sempre messo in risalto il suo fisico. Negli ultimi tempi, come tutti ormai sapranno, la separazione tra Ilary e Francesco, ha reso i due ancora più protagonisti del gossip rispetto alla loro normale routine.

Entrambi hanno scelto di intraprendere strade separate al fianco di nuovi amori. Francesco con Noemi e Ilary con Bastian, i due ormai ex vivono le loro vite all’insegna di nuove emozioni.

Ilary Blasi sfoggia il nuovo look

Ilary Blasi condivise spesso sul suo profilo Instagram i suoi look. Le foto della conduttrice attirano milioni di fan, coloro che sotto ad ogni post, commentano e ammirano la sua bellezza.

Tra gli ultimi scatti Ilary ha postato una foto che la vede in una versione inedita. Ilary ha stravolto la propria capigliatura, mostrandosi riccia e con un biondo cenere, quasi a sfociare nel marrone.

Si dice che quando una donna cambia colore e taglio di capelli è perché è pronta a cambiare totalmente la propria vita. Sarà cosi anche per Ilary Blasi? Dopo la separazione con Francesco Totti tutto è cambiato e probabilmente anche nel look, la bella conduttrice romana sentiva la necessità di vedersi in una nuova versione di se stessa, motivo per il quale ha deciso di stravolgere il suo look.