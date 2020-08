Ilary Blasi, al centro della bufera: piovono critiche sotto la foto in discoteca

A finire al centro del ciclone social è Ilary Blasi, “colpevole” di aver pubblicato una foto non proprio adatta dopo le ultime norme emanate. Ma cosa ha combinato la nota presentatrice?

“Facciamo festa?” – A dare inizio al caos social è una foto pubblicata da Ilary, poche ore dopo l’ultima ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. Quest’ultima ordinanza ha ordinato la sospensione di attività al chiuso come le discoteche. Una decisione che ha creato non poco malcontento, ma dovuta visto l’aumento di contagi tra i giovani e l’assenza di norme di sicurezza all’interno delle discoteche.

Sicuramente non ancora informata della nuova ordinanza, la moglie di Francesco Totti ha posta su Instagram uno scatto che la immortala mentre è intenta a scendere delle scale. A far arrabbiare gli utenti di Instagram non è lo sfondo (un locale non identificato), ma la didascalia che accompagna la foto.

“Facciamo festa?”, così recita la scritta che accompagna la foto incriminata. È stata proprio questa frase a far rimanere male i follower della donna, causando la pioggia di commenti negativi sotto al post. “In questo momento non mi sembra [email protected]! Oltretutto dai un messaggio sbagliatissimo!”, tuona cosi una ragazza sotto l’immagine.

Nonostante le critiche, però, Ilary Blasi ha comunque deciso di non cancellare il post. Inoltre, la conduttrice non ha risposto a nessuna delle critiche che le sono state fatte o tentato di rialzarsi da questo scivolone social.