Ilary Blasi, ha detto “si” a Bastian Müller: svelata la data del matrimonio e gli invitati

Ilary Blasi è pronta per convolare a nozze con Bastian Müller. Il “Corriere dello Sport” ha lanciato la bomba, rivelando anche la data del matrimonio e i presunti invitati.

Stando a quando trapelato, l’ex velina pronuncerà nuovamente il fatidico “si” l’anno prossimo, a Giugno; sempre che la procedura per il divorzio da Francesco Totti si concluda in tempo. “Il Messaggero” ha raccontato che i due dovrebbero diventare ex coniugi effettivamente dal punto di vista burocratico, il 21 Marzo 2026.

Secondo le recenti indiscrezioni, il matrimonio non avrà luogo a Roma. Alcuni sostengono che le nozze saranno celebrate in Germania, terra d’origine dell’imprenditore; secondo altri, lungo la splendida Costiera Amalfitana. La conduttrice ed il compagno avrebbero già preso alcune decisioni importanti. L’unione avverrà mediante rito civile con pochi invitati, un centinaio circa. In realtà, tutti avevano percepito che ci fosse aria di proposta. Basta pensare alla foto con le stesse fedine Cartier sull’annuale di entrambi.

Nel frattempo, neanche Totti e Noemi Bocchi hanno perso tempo. Il calciatore della Roma e la compagna hanno, da poco, traslocato. Ora, sono vicini di casa di Paolo Bonolis. La decisione di lasciare l’attico in cui vivevano prima sarebbe stata presa , dopo una serie di scontri con il titolare della casa.

Stando a quando trapelato, gli screzi tra il locatore e l’affittuario sarebbero nati perché Francesco avrebbe pagato di propria tasca una serie di lavori di manutenzione straordinaria. Successivamente, avrebbe scalato le somme dalle rate dell’affitto da dare al padrone di casa. Dal suo canto, invece, il proprietario sosterebbe di aver lasciato la villa in un ottimo stato.