Ilary Blasi, in vacanza a Saint Tropez con il suo compagno Bastian Muller

Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze estive a Saint Tropez, in compagnia del suo compagno, Bastian Muller.

Quando l’ex velina, a qualche mese di distanza dalla rottura definitiva con l’ex marito Francesco Totti, rese pubblica la sua nuova relazione, fu insultata. Molti, infatti, speravano che tra l’ex conduttrice del “Grande Fratello” ed il calciatore romano fosse in atto soltanto una crisi passeggera. Nessuna lite che il tempo e l’amore non avrebbero sanato. Le persone erano ancorate al sogno che questa coppia ha regalato, per oltre vent’anni.

Le cose, però, sono andate diversamente. Gli animi si sono calmati e la realtà è stata accettata. Ad oggi, infatti, Bastian non viene più visto negativamente. I recenti commenti sotto l’ultimo post di Ilary ne sono una prova. Nell’immagine in questione, la Blasi abbraccia il suo compagno teneramente. Le reazioni dei followers della show girl sono apprezzamenti ed affermazioni positive, accompagnate da cuori.

Contro le aspettative di molti, la relazione tra Ilary e l’imprenditore procede a gonfie vele. In un’intervista recente, l’ex velina ha rivelato che le piacerebbe sposarsi nuovamente e diventare la moglie di Muller. Le sue parole:” Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone ne hanno paura, io non lo escludo.”

In questo sogno, c’è attualmente un ostacolo. Il matrimonio tra Totti e la Blasi non è ancora ufficialmente terminato. Le pratiche, infatti, per il divorzio sono ancora in corso.