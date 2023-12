Quello che in questo ultimo periodo sta accomunando Belen ed Ilary è la separazione dai loro mariti. La coppia Ilary e Totti è stata da colonna portante per 20 anni, insieme rappresentavano il cuore di Roma e la notizia della loro separazione ha destabilizzato tutti.

Stessa cosa vale per Belen e Stefano, i due da anni ormai fanno tira e molla e nonostante le storie con altri, sono sempre finiti per tornare insieme. L’ultima volta però pare sia stata definitiva: Belen ha raccontato da Mara Venier di aver subito diversi tradimenti da Stefano e che per questo, è dovuta anche ricorrere ad una clinica.

Ilary contemporaneamente a Belen, ha fatto uscire su Netflix un documentario dal titolo “Unica”, dove si racconta a cuore aperto su quanto successo con Totti. Entrambe le donne hanno dimostrato personalità e voglia di rinascita e questo è stato notato e sostenuto da moltissimi fan.

Ilary e Belen in dolce attesa? Il gossip

Dopo la fine dei loro matrimoni, Belen e Ilary hanno deciso di andare avanti, rifacendosi una vita. Ilary al fianco di Bastian e Belen vicino ad un suo amico storico, Elio Lorenzoni. A quanto pare le coppie nate da poco tempo stanno regalando alle due donne una ventata di positività, la speranza di un nuovo amore.

Un’indiscrezione ha lasciato stupiti i fan, a quanto pare Ilary è in dolce attesa. Al momento la conduttrice si trova a Saint Moritz, per fuggire dai vari gossip sull’argomento.

Anche Belen è nell’occhio del ciclone per lo stesso argomento: la bella Rodriguez ha postato una foto di un animale che abbraccia i suoi cuccioli, potrebbe rappresentare questo un segnale chiaro? Infondo l’arrivo di un nuovo bebè non si può nascondere per molto tempo, motivo per il quale se la notizia sarà frutto di una verità, arriverà di certo a galla.