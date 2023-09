Ilary Blasi, cacciata da Mediaset? “Nessuna decisione è stata ancora presa”

Dopo quanto avvenuto negli ultimi mesi a Mediaset, si è spesso discusso sulle sorti di Ilary Blasi nella chiacchierata emittente. Davanti all’addio di volti noti come Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, si è iniziato a pensare ad un possibile addio anche da parte della conduttrice romana. A svelare la verità è stato Dagospia con una recente indiscrezione.

“Nessuna decisione è stata presa” – Come è noto da tempo, Piersilvio Berlusconi ha deciso di attuare una rivoluzione su diversi programma per ripulirli dal “trash”. A seguito di questa decisione, sono stati diversi i cambiamenti apportati, come, ad esempio, i significativi addii della D’Urso e di Belen.

Davanti a queste clamorose e chiacchierate modifiche, si è ipotizzato che anche per l’ex moglie di Totti non ci fosse più spazio a Mediaset. A far pensare ciò è anche l’assenza dell’Isola dei Famosi dai Mediaset, programma condotto proprio dalla Blasi, nei palinsesti. 2023/2024 che sono stati presentati a luglio.

Al contrario di quanto vociferato negli ultimi tempi, Ilary Blasi non sarebbe stata tagliata fuori da Berlusconi. A chiarire la situazione è stato Dagospia, rivelando che la conduttrice non è stata affatto cacciata da Mediaset. La sua presenza, infatti, dipenderà dalla decisione che verrà presa sull’Isola dei Famosi.

È doveroso, quindi, attendere la presentazione dei palinsesti del 2024 per scoprire la sorte della conduttrice: “Se ne parlerà tra le parti, anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa”.