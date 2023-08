Ilary Blasi, cambio di look per la conduttrice: si torna alle origini

Ilary Blasi si è mostrata ai suoi follower con un nuovo look, definito dai fan un ritorno alle origini: ecco come si è mostrata

Ilary Blasi è stata oggetto di discussioni in questi mesi a causa della sua separazione da Francesco Totti e del suo nuovo amore Bastian Muller. Tuttavia, c’è una cosa che mette d’accordo i suoi follower: il suo cambio di look.

Cambio di look per Ilary Blasi

La showgirl si è mostrata ai suoi follower con un nuovo look, un nuovo taglio di capelli. Una vera e propria rivoluzione per la conduttrice, la quale è tornata alle origini con una bella chioma castano chiaro.

Il suo cambio di look è stato inaspettato ma ha decisamente messo d’accordo tutti i fan. I follower hanno apprezzato questo ritorno alle origini visto che la donna ha ricordato le primissime apparizioni in televisione.

“Sei bellissima”, le hanno scritto su Instagram. Tuttavia, come riferisce anche Libero: “Secondo qualcuno non è escluso che la sua decisione di cambiare colore di capelli sia in qualche modo legata anche alla somiglianza con l’attuale fidanzata del suo ex marito Francesco Totti, Noemi Bocchi”.

In questi giorni, la donna si è dedicata alla figlia Isabel, con la quale ha fatto una gita al lunapark dell’Eur prima di ricominciare la stagione autunnale.