Ilary Blasi ancora nell’occhio del ciclone, questa volta per una cena con le sue amiche e il suo nuovo compagno in un noto locale di Roma. A riportare la notizia ci ha pensato il quotidiano Fanpage.it che ha raccolto le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, migliore amico di Francesco Totti e gestore del locale in questione.

Cena strategica?

Pare, stando a quanto raccontato da Nuccetelli, che la conduttrice abbia deciso di cenare assieme alle sue amiche e al nuovo compagno, Sebastian, nel ristorante gestito da uno dei migliori amici di Totti. Una mossa, verrebbe da dire, strategica e che sicuramente non ha fatto piacere all’ex capitano della Roma.

Il locale in questione si chiama Il Tartarughino e si trova proprio al centro della Capitale. Da tempo è gestito dall’ex marito di Antonella Mosetti, il quale ha rivelato i particolari della serata a Fanpage.it: “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guadano sempre le storie. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande“.

Alex ha poi specificato di non aver salutato Ilary in quanto ormai i due non si rivolgono più la parola da quando l’amico di Totti prese le difese dell’ex capitano pubblicamente: “Mi è sembrato volessero imitare i fasti che raggiunge Francesco, ma quando c’è lui casca la curva. Sono stato felice di vederle sprigionare euforia da tutti i pori, prima alle serate erano un po’ musone. Poi mi è sembrato di scorgere una piccola differenza finale. Di solito, c’era una sola carta che passava a saldare il conto, quella del Capitano. Non vorrei fare la suocera ma mi è sembrato di vedere, e così mi hanno riferito, che pagassero alla romana“.

Infine la reazione di Francesco Totti: “Quando l’ho detto a Francesco mi ha detto: ‘Tanto grande Roma, proprio da te’“. Cosa penso io? Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale? Mi sembra incongruente. E ci leggo un po’ di arroganza. Poi potrà dire che non lo sapeva ma tutte le sue amiche guardano le mie storie”.