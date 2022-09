Ilary Blasi, Chanel e Cristian si sono fidanzati: “Io non sono gelosa. Totti? Lo sa”

Tra i volti più amati del piccolo schermo, Ilary Blasi ha nuovamente conquistato il pubblico con la sua conduzione all’Isola dei Famosi. Quest’anno, oltre ad essere tornata in prima serata, ha spento 41 candeline.

CRISTIAN E CHANEL FIDANZATI – La Blasi ha voluto prendersi una pausa dai riflettori, dedicandosi completamente alla sua famiglia. Legata dal 2004 a Francesco Totti, dal loro matrimonio sono nati Cristian, Chanel ed Isabel. Riguardo ai suoi due figli, oramai adolescenti, la presentatrice ha rivelato a Chi:

“Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui”.

“Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanza e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua”