Ilary Blasi, Chanel e Cristian si sono fidanzati: “Io non sono gelosa. Totti? Lo sa”

Tra i volti più amati del piccolo schermo, Ilary Blasi ha nuovamente conquistato il pubblico con la sua conduzione all’Isola dei Famosi. Quest’anno, oltre ad essere tornata in prima serata, ha spento 40 candeline. Per questa occasione, la conduttrice ha voluto fare un bilancio della sua vita.

CRISTIAN E CHANEL FIDANZATI – La Blasi ha voluto prendersi una pausa dai riflettori, dedicandosi completamente alla sua famiglia. Legata dal 2004 a Francesco Totti, dal loro matrimonio sono nati Cristian, Chanel ed Isabel. Riguardo ai suoi due figli, oramai adolescenti, la presentatrice ha rivelato a Chi:

“Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanzata e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua”

Rimanendo sempre sull’argomento ‘famiglia’, Ilary ha parlato anche della possibilità di ingrandire ulteriormente la famiglia. L’ex capitano della Roma, infatti, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di avere una famiglia numerosa. Ma cosa ne pensa Ilary Blasi di diventare mamma per la quarta volta?

“Mah, tre mi sembra un bel numero, ma poi che ne so? A queste cose non ci si deve neanche pensare così tanto. Penso, però, che se si allentano un pochino le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora si apra un’altra fase per noi come coppia, siamo giovani e con i figli grandi, me la vorrei godere un po’ questa cosa qua”, ha ammesso la donna.