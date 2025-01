Ilary Blasi, come hanno reagito i figli a Bastian? Il racconto dell’incontro

Dopo la turbolenta separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha voltato definitivamente pagina. Da un paio d’anni, infatti, la conduttrice ha ritrovato l’amore al fianco di Bastian Muller. In una recente intervista, la donna ha parlato del suo compagno, rivelando l’incontro tra lui e i figli che lei ha avuto con l’ex calciatore.

L’INCONTRO TRA BASTIAN E I FIGLI – In occasione dell’uscita di Ilary, la nuova serie tv targata Netflix, la presentatrice si è nuovamente aperta in un’intervista a La Repubblica. In questa nuova serie tv, la Blasi ha voluto raccontarsi ed è per questo che ha parlato anche di Bastian, il suo attuale compagno.

Nel parlare della sua storia d’amore, Ilary ha parlato del primo incontro dove Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Totti, hanno conosciuto Bastian:

“Ai più grandi l’ho detto a cena. Ho impressa l’immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: “Ma perché tedesco?”. Cristian e Chanel sono cane e gatto come tutti i fratelli, ma in questo caso sono stati complici. La piccolina, Isabel, per un lungo periodo lo ha chiamato “il signore inglese”. Ora sa che Bastian è un amico speciale della mamma”.

Nel parlare del compagno, Ilary ha voluto anche rivelare qualche dettaglio su come si sono conosciuti e sul loro rapporto:

“L’ho incontrato per caso in una lounge di un aeroporto. Lui ha fatto il primo passo, chiedendomi il contatto Instagram, ma io inizialmente non avevo preso il suo numero, ma su consiglio degli amici sono tornata indietro prima di imbarcarmi“. Al contrario di lei, lui è “romantico, più fisico, il contrario di me. Ha capito che sono fatta così e mi accetta“.