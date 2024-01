Ilary Blasi commenta Noemi Bocchi: “Spero che sia felice”

Ilary Blasi, in una lunga intervista a Sette, ha parlato per la prima volta di Noemi Bocchi: ecco cosa ha detto

Nelle ultime ore si sono aperti nuovi gossip sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Mentre Cristiano Iovino ha detto la sua sul famoso caffè con la presentatrice romana, versione che lei si è affrettata a smentire, in una lunga intervista a Sette, magazine del Corriere della Sera, Ilary ha parlato per la prima volta apertamente di Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex marito.

Cosa pensa Ilary Blasi di Noemi Bocchi

Nel mezzo dei recenti gossip sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la presentatrice romana ha deciso di parlare apertamente della situazione in una lunga intervista a Sette. In questa intervista, Ilary ha affrontato vari argomenti, incluso il caffè con Cristiano Iovino e la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Riguardo al caffè con Iovino, Blasi ha smentito la versione fornita dall’uomo, confermando che si trattava semplicemente di un incontro innocuo. La sua versione dei fatti è quella presentata nel documentario “Unica” su Netflix e nel libro “Che stupida”.

La presentatrice ha anche parlato per la prima volta di Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti. Nonostante tutte le voci e i gossip, sembra che Blasi non abbia risparmiato dettagli e chiarimenti sulla sua vita personale durante l’intervista. “Che cosa penso della nuova compagna del mio ex marito? Spero che sia felice, che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena”, ha detto la conduttrice.

Nell’intervista, Ilary Blasi ha risposto alla domanda sulla nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, in modo calmo e misurato. Non ha lasciato spazio a repliche e la sua risposta ha evidenziato un tono di ironia insofferente, suggerendo che non ha alcuna intenzione di perdonare la rivale. Riguardo alla vacanza che i suoi figli hanno trascorso con Totti e Noemi, Ilary ha assicurato di non avere avuto alcun problema e ha ammesso di volere i suoi figli al di fuori delle dinamiche della separazione, prima di scoppiare a ridere.

“Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così. Perché mi viene da ridere? Perché eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo, come dire… Insomma”, ha concluso.