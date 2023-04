Ilary Blasi, conto salato per Francesco Totti: ecco quanto dovrà pagare

Oltre al danno, la beffa: non si mettono bene le cose per Francesco Totti, il quale ha perso la prima udienza sulla separazione da Ilary Blasi. I retroscena sono davvero esplosivi, anzi, salati, salatissimi per l’ex capitano della Roma.

Totti dovrà pagare un conto salato alla moglie e ai figli

Il Pupone, come riporta Dagospia, sei mesi fa ha rifiutato l’accordo proposto dall’avvocato Bernardini De Pace e adesso si trova a dover pagare un prezzo più alto per la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Il settimanale Oggi, infatti, ha svelato tutti i retroscena di questo conto salato:

“Dopo l’assegnazione a Ilary Blasi della mega villa dell’Eur da 1.400 metri quadri con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa e due piscine, Francesco Totti dovrà continuare a pagare il mutuo con una rata mensile che si aggira tra i 15 e i 20 mila euro al mese. Un impegno che durerà per altri 20 anni“.

Non è finita qui: “L’ex Capitano dovrà accollarsi anche il 75% delle spese scolastiche dei figli, che frequentano prestigiosi Istituti internazionali. Con rette che vanno dai 20 mila euro delle elementari ai 40 mila del liceo. L’assegno di mantenimento di 12.500 euro riconosciuto a Ilary per i tre figli coprirà le spese quotidiane, non quelle extra (vacanze studio, sport, viaggi, spese per la salute etc) che saranno divise a metà”.

Non si mettono bene le cose per Francesco Totti e, intanto, la Blasi zittisce tutti su Instagram con una stories dal sapore di inconfondibile vittoria.