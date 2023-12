La notizia di una possibile nuova gravidanza di Ilary Blasi ha creato una chiacchiera mediatica ancora più intensa di quanto già non stesse facendo l’uscita del suo documentario.

Ilary all’interno di “Unica” ha raccontato tutta la verità sulla fine della sua storia con Francesco Totti. Tra una lacrime ed un finto sorriso Ilary ha confessato di aver scoperto il tradimento di Francesco con Noemi e di aver sofferto molto per il loro matrimonio e per i loro 3 figli.

Pian piano la bella conduttrice sta provando ad andare avanti rifacendosi una vita al fianco di Bastian. Dopo tanta sofferenza Ilary ha raccontato a Verissimo di sentirsi pronta a voltare pagina, concedendosi quella felicità che per molti mesi è mancata nella sua vita.

La verità sulla gravidanza di Ilary

Negli ultimi giorni un’indiscrezione su Ilary ha sconvolto il web: “La conduttrice è in dolce attesa”. Il tutto è nato dalla scelta della Blasi di non sciare durante una vacanza a Saint Moritz in compagnia di Bastian e della figlia Chanel. Come mai Ilary ha scelto di non sciare nonostante la sua passione per questa disciplina?

Tutto è stato collegato all’arrivo di un nuovo bebè, ma a quanto pare è ufficialmente arrivata la notizia che smentirebbe tutto. Ilary non è in dolce attesa, la scelta di non sciare è collegata ad un problema al menisco esterno.

Ad ogni modo se Ilary e Bastian sceglieranno di avere un bimbo sarà di sicuro una notizia che diventerà ben presto nota al gossip, nell’attesa entrambi stanno continuando a viversi questo nuovo amore.