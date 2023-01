Ilary Blasi, dubbi sull’esistenza di Bastian: lo scatto sui social

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del matrimonio, tutte le vicende della loro vita privata sono finite sui social e giornali di gossip. L’ex calciatore della Roma ha avviato una relazione con Noemi Bocchi, molto contestata sul web, mentre la conduttrice con un misterioso imprenditore tedesco di nome Bastian.

Love story italo-tedesca: sorgono dubbi

Ilary non è uscita allo scoperto sin da subito con Bastian, anzi, la conduttrice non l’ha mai mostrato nemmeno sui social. Nel corso di queste vacanze trascorse insieme, l’ex di Totti ha spesso condiviso contenuti sui social molto misteriosi: una gamba, una mano, mai una foto intera. Come se non bastasse, la donna non si è mai mostrata nelle stories o in qualche video.

Per questo motivo, in tanti si sono iniziati a chiedere se l’esistenza di Bastian fosse reale. Su di lui non si sa praticamente nulla, anche i giornali di gossip più accaniti non hanno scoperto niente se non che quest’uomo è di nazionalità tedesca e fa l’imprenditore. Sui social, dunque, si sta diffondendo l’idea di un nuovo Mark Caltagirone. Bastian esiste davvero?

Leggo fa chiarezza: Bastian esiste

A togliere ogni dubbio ci ha pensato una foto pubblicata sui social e poi riportata da Leggo. Attualmente la conduttrice si trova in montagna con alcuni amici e con Bastian, il quale però non è mai stato inquadrato nelle sue stories. E allora che fare se la diretta interessata non pubblica nulla mantenendo un certo silenzio? Si controllano gli amici.

Un componente della comitiva ha infatti pubblicato una foto di gruppo nella quale appare finalmente l’uomo misterioso. L’imprenditore tedesco appare felice, spensierato e con una birra in mano. La foto ha fatto il giro del web e ovviamente ha placato la curiosità dei follower della Blasi, desiderosi di associare un volto al nome Bastian.