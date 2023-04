Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più uniti: la rabbia di Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno formato una delle coppie più famose e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Dopo anni di matrimonio, però, la notizia del loro divorzio ha fatto il giro dei media, suscitando grande sorpresa e commozione tra i loro fan. Ad oggi, entrambi si sono rifatti una vita: lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller. Tuttavia, la loro separazione non sta procedendo troppo bene.

Ilary Blasi sempre più unita con Bastian

La conduttrice, che rivedremo presto al timone de L’Isola dei Famosi, è sempre più innamorata di Bastian Muller e con lui sta creando un’intimità unica con progetti futuri. I due, infatti, stanno già sperimentando una sorta di convivenza: il tedesco la raggiunge spesso alla villetta all’EUR e trascorre del tempo con la figlia Isabel.

A confermare questa tesi ci ha pensato il settimanale Chi che ha pubblicato in copertina uno scatto di Ilary in compagnia del suo nuovo fidanzato e sua figlia Isabel. I tre appaiono come una famiglia, mano nella mano e questo dettaglio non sarebbe piaciuto a Totti.

Come spiega Libero: “Un’ostentazione di intimità che ha coinvolto anche la sua terzogenita gli è apparsa come fuori luogo e inappropriata. A questo punto, l’ipotesi di un accordo sulla separazione prima dell’udienza in tribunale sembra irraggiungibile”.

A quanto pare il legale dell’ex calciatore, Antonio Conte, avrebbe “depositato una memoria difensiva da 120 pagine”. Non solo, i due dovranno affrontare due diverse cause in tribunale: da una parte la questione dei Rolex e gioielli, dall’altra l’affidamento dei figli e la villa all’Eur.