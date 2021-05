Ilary Blasi è diventata zia, sua sorella Melory ha appena partorito

E’ nata da pochissimo la figlia di Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi. Dunque quest’ultima e suo marito, Francesco Totti sono appena diventati zii. La sorella aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso novembre. E’ sposata dal 2017 con Tiziano Panicci, personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, proprio come lei.

E’ NATA LA FIGLIA DI MELORY BLASI: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL – Melory Blasi ha annunciato la sua gravidanza sui social, scrivendo: “25/04 sei nata tu, amore nostro grande. Benvenuta piccola Jolie”. Ha inoltre pubblicato i primi scatti che ritraggono la bambina. La piccola è nata pochi giorni fa ed è stata dunque chiamata Jolie. Da poco aveva annunciato che sarebbe stata una femminuccia.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI SONO ZII – Ilary Blasi aveva da poco svelato che sarebbe diventata tra pochissimo tempo zia: “Siamo tre sorelle e Melory partorirà una femminuccia ad aprile. La nostra è una famiglia al femminile e siamo molto uniti. I sentimenti che regnano tra noi sono l’amore e la serenità”. L’altra sorella di Ilary Blasi, Silviam è già mamma di Stella e Nicole.

CHI è MELORY BLASI, SORELLA DI ILARY BLASI – Melory Blasi non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è un medico. E’ laureata in Ortottica e Assistenza Oftalmologica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 2012. Attualmente lavora in uno studio oculistico.

Ha comunque riscontrato un discreto successo sui social e per questo ha avviato una carriera come influencer. Melory è la sorella minore di Ilary Blasi, che ha anche un’altra sorella, Silvia. Per vedere il post della nuova nata clicca qui.