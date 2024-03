Ilary Blasi e Francesco Totti, l’inaspettato retroscena svelato da una showgirl: “Si sono conosciuti grazie a me e a mio marito”

Negli ultimi mesi, con l’uscita del documentario Unica e del libro Che stupida, Ilary Blasi ha rilasciato nuove rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Questi inediti e inaspettati retroscena hanno portato i riflettori ad accendersi nuovamente su questa chiacchierata separazione.

A parlare della conduttrice e l’ex calciatore è stata anche Antonella Mosetti, ex volto di Non è la Rai. In una recente intervista, infatti, la donna ha raccontato di come è avvenuto il primo incontro tra Ilary e Francesco.

“Si sono conosciuti grazie a me e a mio marito” – Ospite a Storie di donne al bivio, la Mosetti ha raccontato nei minimi dettagli il primo incontro tra la presentatrice e l’ex capitano della Roma. Stando a quanto svelato dall’ex gieffina, i due si sarebbero conosciuti grazie a lei e ad Alex Nuccetelli, all’epoca marito della donna e caro amico di Totti.

“Io conobbi Francesco già da piccolina. Poi feci questo programma, ‘Non è la Rai’, e mi sposai con Alessandro. Ci rincontrammo con Francesco nei locali romani in cui mio marito lavorava. Li presentai e diventarono piano piano grandi amici”, ha così raccontato Antonella.

Come è oramai noto, Totti si prese una cotta per Ilary vedendola in televisione. All’epoca la Blasi faceva la Letterina a Passaparola, famoso programma condotto da Gerry Scotti. Rimasto colpito da Ilary, stando a quanto raccontato da Antonella, Francesco chiese proprio a quest’ultima e al marito di fargli la ragazza:

“Francesco disse a me e Alessandro che aveva il piacere di conoscere Ilary, che faceva all’epoca un programma televisivo. Io me ne occupai di meno perché avevo già la bambina e lavoravo tanto. Feci fare di più ad Alessandro e facemmo una cena a casa nostra dove venne Ilary con la sorella, Francesco, io e Alessandro. Così nacque la loro storia. Eravamo due coppie molto unite, uscivamo tanto insieme. Io mi dovevo svegliare presto perché avevo una bambina. Loro erano molto più liberi. Facevamo delle cene meravigliose tutti insieme, anche con la famiglia di Ilary, di Francesco, la nostra”.

Sul divorzio tra l’ex calciatore e la conduttrice romana, Antonella ha così dichiarato: “Sono molto rispettosa perché ho sofferto sempre tanto per le maldicenze. Diciamo che in casa loro non ci sono stata e non posso sapere”.