Ilary Blasi e Francesco Totti, scontro in tribunale per il mantenimento dei figli: i dettagli

Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a darsi battaglia in Tribunale per il mantenimento dei figli: ne parla il Corriere della Sera

Ilary Blasi e Francesco Totti non riescono a darsi pace e trovare un accordo per chiudere definitivamente la questione del divorzio. Ormai se ne parla quasi tutti i giorni, le loro faccende private sono sulla bocca di lettori e lettori e la questione si fa seria. Nelle ultime ore, ciò che sembrava in qualche modo risolto, in realtà non è andato come previsto.

Si discute per il mantenimento dei figli

Nelle scorse ore si pensava che almeno sui figli i due fossero d’accordo. Purtroppo, invece, Totti e Blasi sono bloccati anche sotto questo punto di vista. Stando alle ultime indiscrezioni del Corriere della Sera, entrambi avrebbero chiesto l’affidamento congiunto dei loro tre figli Chanel, Cristian e Isabel.

Il noto quotidiano ha posto l’accento anche sulle cifre richieste da entrambe le parti. Pare che Ilary abbia chiesto molti soldi per il mantenimento dei figli, almeno 20.000 euro mensili. Tuttavia, l’ex capitano della Roma non sarebbe affatto d’accordo: dai 12 ai 15.000 euro mensili sono più che sufficienti.

Inoltre, sul quotidiano si fa riferimento anche al fatto che la Blasi pare non abbia chiesto gli alimenti. No, non si tratta di una gentile concessione ma solo di razionalità: attualmente Ilary guadagna molto più dell’ex marito, considerando che da Mediaset ha percepito almeno 1 milione di euro per il suo contratto.

Infine, il suo patrimonio immobiliare sarebbe di gran lunga superiore, senza contare i risparmi sul conto corrente. Ecco perché l’ex letterina e ora conduttrice avrebbe chiesto una cifra molto alta per i figli.