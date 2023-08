Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanza in Sardegna. La bella conduttrice romana vive la sua nuova storia d’amore con Bastian e a quanto pare Totti è solo un ricordo. I due ormai ex stanno ad ogni modo affrontando la separazione ed il Tribunale è diventato per entrambi luogo di forti dibattiti e confronti accesi.

La bellezza di Ilary continua a travolgere paparazzi e molteplici fan. Il suo fisico, nonostante le tre gravidanze e i suoi look sono ormai da anni, argomento di conversazione.

Al momento Ilary si trova in Sardegna e ha fatto tappa in uno dei locali più esclusivi dell’isola, il Phi Beach, sfoderando un outfit da capogiro.

Ilary e la tutina griffata Yves Saint Laurent

La tutina indossata dalla bella conduttrice è firmata Yves Saint Laurent, il capo in questione è roba per ricchissimi visto che costa la bellezza di 2.190 euro. Quest’outfit con tre fasce sul petto che si intrecciano in tre punti centrali sul seno, sull’addome e sulla vita è stato scelto anche da altri vip in passato. La meravigliosa Annalisa ad esempio ha indossato la stessa tutina.

Ad ogni modo gli scatti condivisi da Ilary hanno coinvolto i fan non solo per la tutina mozzafiato ma anche per un dettaglio che non è di certo passato in osservato. Un orologio sul polso della conduttrice ha dato il via a molteplici commenti legati a Totti: “Vedi più i tuoi Rolex che i tuoi figli. Questo che hai appartiene probabilmente al tuo ex marito”.

Quello che sta accadendo tra Francesco ed Ilary è di sicuro qualcosa che ha inevitabilmente segnato la vita dei figli e della loro famiglia.