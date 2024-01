Ilary Blasi è un fiume in piena: “Ho visto molte persone andare in televisione a parlare di me, come se vivessero dentro casa mia”

Racconta di aver memorizzato il numero del suo ex marito con un distante “Totti” nella rubrica del cellulare. Tuttavia, è anche aperta a sedersi e parlare con l’uomo con cui ha condiviso 20 anni di vita. Dopo la rottura, segnata da accuse reciproche di tradimento, una battaglia legale intensa, e i loro tre figli coinvolti e travolti dalla lite, insieme a contrasti riguardo alla proprietà di orologi Rolex, Ilary Blasi si esprime su questi eventi nel suo libro intitolato “Che stupida”. La vicenda è stata oggetto di un docufilm su Netflix, e nell’intervista a Sette, Blasi racconta in dettaglio la sua esperienza e come si sente riguardo a tutto questo.

Le parole di Ilary

“Avevo scelto la via del silenzio, ma ho letto tanto su quello che stava succedendo. Ho visto molte persone andare in televisione a parlare di me, come se vivessero dentro casa mia. Forse erano nel mio armadio?”, è l’esordio della conduttrice. Tra le cose che le hanno fatto più male, c’è stato il fatto di leggere “che io e Francesco fossimo una coppia aperta. Forse lo era, ma solo da una parte. Non la mia. È stato detto che avevo 10 amanti. A quel punto la fantomatica coppia aperta non mi è andata più bene. Non dovevo chiudere gli occhi e stare zitta perché avevo avuto la fortuna di essere stata la prescelta del calciatore di fama planetaria. In ballo c’era la mia integrità come donna”.

A questo punto è opportuno precisare: l’intervista era già in fase di stampa mentre Cristiano Iovino riferiva di aver frequentato Ilary Blasi per mesi tra Roma e Milano. Nonostante la dichiarazione del personal trainer riguardo alla “frequentazione intima” con la conduttrice, nel dialogo con Sette, il suo nome non viene mai menzionato. Le domande riprendono, e Ilary spiega di aver contratto matrimonio con Francesco in regime di separazione dei beni, sottolineando di sentirsi privilegiata. Durante l’intervista, esprime anche il suo dispiacere per il licenziamento della tata della loro terzogenita, Isabel, ad opera di Totti.

“Non è stato bello, ho potuto riassumerla subito perché ho un lavoro. La casa? Sarà sua, per sempre. Sono rimasta solo per i figli. Mentre i Rolex erano i miei, erano regali che mi ha fatto. Li ha messi in una cassetta, sono segregati come avevo chiesto. Va bene così”, ha detto Ilary Blasi. “Dopo l’annuncio della separazione sono arrivati altri tasselli, le persone hanno iniziato a liberarsi, mi parlavano. Ed ecco che mi sono trovata a dirmi: che stupida”, da lì il nome del suo libro.

Ilary Blasi: “La porta è sempre aperta”

“Resta un amore diverso dopo 20 anni rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita. Non volevo ferirlo con il docufilm e il libro. Volevo solo raccontare quello che è successo, dire il mio punto di vista”, ha spiegato la conduttrice, la quale ha ammesso che “La porta è sempre aperta”.

Ilary non crede che sia possibile tornare assieme: “Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Se mi risposerò? Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Dicono che il secondo è più bello”. Nel libro, però, del nuovo compagno non si parla mai. Bastian non c’è: “La storia riguarda il mio passato. Lui non c’entra. Noemi? Spero che siano felici con Francesco. Almeno ne sarà valsa la pena”.