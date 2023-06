La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata protagonista per tanto tempo di lunghi articoli e copertine di giornali. La coppia che sembrava indivisibile, dopo tanti anni ha deciso di dirsi addio. Entrambi hanno intrapreso nuove relazioni, Totti con Noemi Bocchi e Ilary con Bastian Muller.

Quello di Ilary è stato un fidanzamento più lento e riservato, la conduttrice infatti non ha sin da subito mostrato il suo nuovo compagno. Dopo varie ufficializzazioni però, entrambi hanno deciso di non nascondersi più dinanzi a giornalisti e paparazzi, mostrandosi liberamente anche sui propri profili social.

Ilary e Bastian insieme durante la festa in piscina

Durante le molteplici divisioni necessarie per la separazione tra Totti e Ilary, è arrivato anche il turno della villa all’Eur, dove la famiglia Totti viveva prima della rottura. L’abitazione è stata affidata alla conduttrice e quest’ultima di recente, ha organizzato una super festa in piscina. Proprio sui social appare Bastian alle prese con il barbecue, a dimostrazione di quanto l’intimità e complicità con Ilary ed anche con la sua famiglia sia sempre più stabile e concreta. Sembrerebbe infatti che Bastian potrebbe addirittura lasciare Francoforte per andare a vivere a Roma, accanto alla sua Ilary.

Ad ogni modo, nonostante questa sostanziale felicità, sembrerebbe che la conduttrice non stia passando momenti di serenità. La motivazione potrebbe essere legata allo share dell’Isola dei Famosi. Il reality non sta riscuotendo grandi successi e questo inevitabilmente è per lei motivo di insoddisfazione. Che cosa succederà durante le ultime puntate? Potrà l’isola ottenere ascolti più soddisfacenti?