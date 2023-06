Ilary Blasi, finale dell’Isola dei Famosi: frecciatine a due ex naufraghe

Anche durante la finale dell’Isola dell‘Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha fatto parlare di sé. Ai telespettatori, infatti, non sono passate inosservate le frecciatine lanciate dalla conduttrice a due ex naufraghe, Cristina Scuccia ed Helena Prestes.

FRECCIATINA A DUE EX NAUFRAGHE – A discapito di quanto pensato ad inizio reality, l’ex suor Cristina è stata eliminata al televoto aperto durante la semifinale. Riguardo alla sua mancata vittoria, in molti ipotizzato che sia dovuta alla poca curiosità che la Scuccia ha suscitato nel pubblico.

Il mantenere un certo mistero sulla sua attuale situazione sentimentale, potrebbe aver stufato i fan. Cristina, infatti, nonostante si sia detta impegnata, non è mai scesa nei dettagli riguardo all’uomo o donna che le ha rubato il cuore. Proprio per questo la Blasi, facendo riferimenti al noto scandalo di Pamela Prati e la relazione con il fidanzato immaginario, ha così ironizzato: “Ma non è che fa di cognome Caltagirone?”.

Ad essere presa di mira da Ilary Blasi è stata anche Helena Prestes, spesso al centro delle discussioni per via del suo caratterino. Una volta che la ragazza è arrivata in studio, la conduttrice le ha spiegato che Carlo Motta, il suo fidanzato, non sarebbe stato presente per via un battibecco avuto con Vladimir Luxuria durante la precedente puntata.

A gran sorpresa, Carlo è giunto alle spalle della Prestes, lasciandola senza parole. Davanti a questa scena, la Blasi ha lanciato l’ennesima frecciatina: “Almeno quattro copertine di gossip facciamole. Altrimenti facciamo una figuraccia”.