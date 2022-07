Ilary Blasi, flirt con Alessio La Padula e Antonino Spinalbese? I chiarimenti

Dall’annuncio della sua separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi non ha avuto un attimo di pace. Finita al centro del gossip, alla conduttrice sono stati attribuiti alcuni flirt. Dopo tanto discutere, sono arrivati i chiarimenti su quanto riportato negli ultimi giorni.

IN MEZZO AI RUMORS – Dopo l’inaspettato annuncio della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco, il gossip si è scatenato. Alcune riviste, infatti, hanno iniziato ad insinuare che la Blasi avrebbe perso la testa per un aitante giovane. Da lì si è iniziato a cercare di scoprire l’identità dell’uomo misterioso.

Da alcuni like sospetti, si è iniziato ad ipotizzare che l’aiutante giovane potesse essere Alessio La Padula. La conduttrice e il ballerino di Amici si sono conosciuti durante le registrazioni di Star in the Star, stringendo amicizia. A smentire tale rumors è stato lo stesso danzatore, pubblicando una IG Story con tanto di dito medio e la scritta: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”.

È stato poi il turno di Antonino Spinalbese, cui cui, secondo Il Corriere della Sera, la Blasi si sarebbe scambiata dei messaggi. A smentire tale notizia è stato il portale di gossip ThePipol:

“Il quotidiano di via Solferino [Il Corriere della Sera, ndr] aveva individuato in Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, l’uomo misterioso che avrebbe inviato messaggi pieni di complimenti al telefono di Ilary Blasi; sms che sarebbero stati successivamente scoperti da Francesco Totti. Noi vi sveliamo che non c’è alcuna conoscenza tra Ilary Blasi e Antonino Spinalbese, nemmeno per sbaglio o coincidenza. Fake news dunque confermata dalle nostre fonti e la ricerca dell’uomo misterioso continua…(sempre se c’è )”.