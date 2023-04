Tra gli argomenti di gossip più gettonati degli ultimi tempi, continua ad avere un ruolo centrale la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno fatto sognare per tanti anni milioni di fan con il loro amore e la loro famiglia, ma come spesso accade, le cose non vanno sempre come previsto. Francesco e Ilary hanno ufficialmente deciso di separarsi e come nelle cose belle, anche in questo caso, ogni dettaglio continua a fare notizia.

Cifre choc per il grattacelo della coppia

La separazione tra Totti e Ilary è seguita dal giudice del tribunale di Roma, il quale ha attribuito alla bella conduttrice, la villa all’Eur. Ad ogni modo, però la casa nella quale la famiglia ha vissuto in tutti questi anni, è all’Eurosky Tower, il primo grattacielo costruito a Roma: 120 metri di altezza per 36 piani.

Come in molti potranno immaginare, la casa è tra le più costose in assoluto, un sogno che in pochissimi possono permettersi. Il lussuoso grattacielo riserva delle spese molto elevate, non ci sono cifre esatte ma basti pensare che un monolocale paga di condominio dai 160 ai 160 euro al mese, mentre case più spaziose, arrivano fino a 400 euro di condominio mensili. Le spese che avevano i due erano di sicuro molto importanti, ragion per cui, mancano ancora molti tasselli da mettere in ordine, grazie alla collaborazione del giudice. Una coppia quella di Totti e Ilary che non si è mai fatta mancare nulla, merito anche della vita e del successo professionale ottenuto. Ma può la fama e i soldi compensare la fine di un matrimonio come il loro?