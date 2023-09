Ilary Blasi, frecciatina a Noemi Bocchi (dall’estetista): la guerra fredda continua

Ilary Blasi non ha perso l'occasione per rispondere alle provocazioni lanciate dalla sua "rivale" in amore

Noemi Bocchi potrebbe non godere mai della stessa esposizione mediatica di Ilary Blasi, ma da quando è diventata la compagna della leggenda della Roma, Francesco Totti, è difficile ignorarla. Quando non è al fianco del Pupone, dedica del tempo a sé stessa, occupandosi della cura del proprio corpo e concedendosi qualche sessione di shopping. Non mancano ovviamente le frecciatine social.

Dall’estetista

La mattina di sabato, 23 settembre, Noemi si trovava silenziosa dall’estetista. La partner dell’ex calciatore aveva richiesto una semplice variazione dello smalto per le unghie e mentre attendeva, leggermente annoiata, scorreva sul proprio smartphone un sito di vendita di calzature online.

Era di poche parole, indossava una felpa personalizzata in onore di Francesco, con il numero fiscale dell’ex calciatore (simile a quella che lui aveva indossato nel video in cui aveva smentito la rottura con la sua ex moglie). È possibile che tra una scelta di scarponcini e uno stivaletto, abbia anche notato il commento pungente fatto da Ilary il giorno prima.

La showgirl aveva detto: “Dopo la mia visita oculistica, spierò molto meglio”, facendo riferimento all’episodio in cui Noemi era stata sorpresa dalle telecamere mentre guardava una storia su Instagram di Blasi durante una partita di calcio.

Questo scambio a distanza dimostra ancora una volta che i rapporti tra i due ex coniugi sono tutto fuorché armoniosi, anzi, è in atto una vera guerra fredda.