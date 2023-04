Ilary Blasi, frecciatina a Totti in prima puntata: “Per uno che va c’è sempre uno che arriva“

Ilary Blasi è tornata in prima serata con l’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality ha riaperto i battenti, facendo subito discutere. Ad attirare l’attenzione degli utenti del web non è stato solo il cambio look della conduttrice, ma le frecciatine che quest’ultima ha lanciato all’ex marito Francesco Totti.

“Per uno che va c’è sempre uno che arriva“ – Oltre ad alcune dinamiche del programma, la ventata di novità l’ha portata la conduttrice. In occasione della prima puntata della nuova edizione del reality, la Blasi ha deciso di esibire un look che non è di certo sfuggita all’occhio attento dei telespettatori.

La donna ha optato per una chioma mossa e la frangetta, mantenendo sempre il suo solito biondo. In molti hanno ipotizzato che si sia trattata di una parrucca e non sarebbe la prima volta che Ilary la indossa. Durante un’edizione del GF Vip che ha visto proprio la Blasi al timone della conduzione, la donna ha spesso ricorso alle parrucche per dare un tocco particolare al suo look.

A far discutere, però, è stata la frecciatina che la presentatrice ha lasciato a Francesco Totti. Nell’aprire la prima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary ha esordito così: ““Effettivamente molte cose sono cambiate. Un uomo che avevo al mio fianco non c’è più…”. Dopo un breve momento di suspense, la conduttrice ha aggiunto: “Salutiamo Nicola Savino! Ma si sa uno se ne va c’è uno che arriva “.

Un chiaro riferimento non solo alla fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, ma anche alla sua nuova storia d’amore. Da diversi mesi, infatti, Ilary Blasi ha intrapreso una relazione con Bastian Muller. Dopo un breve periodo in cui hanno tentato di stare lontano dal gossip, i due hanno deciso di vivere la loro love-story alla luce del sole.