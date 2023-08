Ilary Blasi, fuori da Mediaset: potrebbe essere salvata da Maria De Filippi?

Stando a quanto emerso recentemente, anche Ilary Blasi potrebbe dire addio a Mediaset. Ad annunciarlo è stato il settimanale Oggi, dando voce agli ultimi rumors che sono iniziati a circolare sul futuro incerto della conduttrice.

NUOVO ADDIO? – Come è noto da tempo, a Pier Silvio Berlusconi non è affatto piaciuta la deriva “trash” presa da diversi programmi ed è per questo che ha deciso di attuare una rivoluzione. Tra le trasmissioni finite nel mirino del presidente Mediaset, da quanto rivelato dal settimanale, ci sarebbe anche l’Isola dei Famosi.

A parlarne è stato Alberto Dandolo, penna di Dagospia e appunto di Oggi, che ha sostenuto che Berlusconi non avrebbe gradito l’ultima edizione del reality. A confermare tale supposizione è quanto affermato proprio da Pier Silvio un mese e mezzo fa durante la presentazione dei palinsesti, in cui ha parlato di un possibile stop per il programma.

Se l’Isola dei Famosi non dovesse essere mandata in onda il prossimo anno, Ilary Blasi potrebbe dire addio a Mediaset. Al momento, infatti, la chiacchierata conduttrice è senza programmi e senza contratto. Sempre secondo i rumors, però, l’ex moglie di Totti potrebbe essere salvata da Maria De Filippi.

Negli ultimi giorni, sono iniziate a circolare alcune voci di corridoio che vedrebbero la possibilità di vedere la Blasi alla conduzione di Temptation Winter. Dal momento che il docu-reality è prodotto dalla Fascino Pgt, la De Filippi ha carta bianca sia sul cast che sulla conduzione. Ad oggi, però, è ancora incerta la presenza del programma nei palinsesti di Mediaset.