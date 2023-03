Ilary Blasi, gli auguri alle donne di Chanel che fanno pensare ad una frecciatina a Noemi Bocchi

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle Donne, che si celebra l’8 marzo, in tanti ne hanno approfittato per fare gli auguri sui social, anche i vip. Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex calciatore della Roma, ha mandato un chiaro messaggio sui social network, vediamo quale.

Gli auguri di Chanel

La figlia di Ilary ne ha approfittato per fare gli auguri alle donne su Instagram, ma non delle donne qualunque, le sue uniche ovvero la madre e la sorella Isabel. “Alle mie uniche donne” ha scritto la giovane Chanel, con tanto di cuoricino.

In molti hanno pensato ad una chiara presa di posizione nei confronti di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. Sembrerebbe che la giovane non abbia spazio per altre donne nella sua vita, ma non ci è dato sapere al momento.

Al momento il rapporto tra le due non è noto perché in verità Chanel si è recata più volte in vacanza assieme al padre e Noemi, sebbene abbia deciso di vivere con mamma Ilary. Intanto procede la disputa in tribunale: pare che i due avvocati ormai non si parlino nemmeno più. Segno che le cose non stiano andando proprio bene.

Procedono bene invece le rispettive storie d’amore: Francesco Totti è felice e sereno con Noemi Bocchi, la quale continua ad essere attaccata pesantemente sui social. Anche Ilary Blasi continua la sua nuova relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller e a breve la rivedremo alla conduzione de L’Isola dei Famosi.