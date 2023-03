Ilary Blasi, i romantici auguri al compagno Bastian: è ufficiale

Per la prima volta dall’inizio della sua nuova storia d’amore, Ilary Blasi ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. Nella giornata di ieri, infatti, la conduttrice ha voluto fare pubblicamente gli auguri a Bastian Muller, il suo nuovo compagno. La donna ha così colto l’occasione per ufficializzare la sua relazione, dedicando delle romantiche parole all’imprenditore tedesco.

LA ROMANTICA DEDICA – Sebbene sia da mesi che è confermata la nuova storia della presentatrice, fino a ieri quest’ultima non aveva ancora pubblicato alcuna foto che la mostrava al fianco di Bastian. In occasione del compleanno del suo compagno, la donna ha deciso di uscire allo scoperto sui social.

Nella giornata di ieri la Blasi ha pubblicato un IG Story in cui ha fatto gli auguri all’imprenditore. Ha condiviso un collage di alcune foto che la ritraggono al fianco del suo nuovo amore, con una romantica dedica:

“Happy birthday my darling. I wish you all the best… so much love”, che possiamo tradurre come “Tanti auguri tesoro mio, ti auguro il meglio… Tanto amore”.

Oltre ad ufficializzarlo con i suoi follower, Ilary Blasi ha deciso di far conoscere Bastian ai suoi tre figli. In occasione del compleanno della figlia Chanel, la conduttrice ha organizzato una piccola ed intima festa dove a partecipare è stato anche il suo nuovo compagno.

Per vedere la storia di Instagram di Ilary, clicca qui.