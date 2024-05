Ilary Blasi, il duro attacco di uno youtuber: “Quando una se sente, se sente…”

Negli ultimi giorni a far finire Ilary Blasi al centro della polemica è stata la testimonianza di un noto youtuber italiano. Cicciogamer89 ha denunciato il comportamento avuto dalla conduttrice durante il soggiorno in Giappone.

“Quando una se sente, se sente…” – Prima di tornare sul piccolo schermo, la Blasi ha deciso di concedersi una piccola vacanza. La conduttrice è così volata in Giappone, condividendo sui social alcuni scatti del suo viaggio. Ad aver soggiornato a Tokyo non è stata solo Ilary, ma anche un volto noto di Youtube.

Ad aver incontrato la presentatrice è stato Cicciogamer89, amato e noto volto dei social. Lo youtuber ha raccontato l’incontro avuto con la conduttrice per denunciare il comportamento di quest’ultima durante la fila per fare la foto con la statua di Hachiko.

Stando a quanto raccontato dal ragazzo sui social, Ilary Blasi avrebbe saltato la fila: “Sta str***a ha saltato la fila”. Proseguendo nel suo racconto, lo youtuber ha poi aggiunto: “Sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto. Il Giappone non è un parco divertimento, le file vanno rispettate. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Non possiamo fare sempre quello che chi pare, non siamo in Italia. Rispettiamo le file, alla fine siamo sempre tutti quanti umani”.

Ovviamente la testimonianza di Cicciogamer89 è divenuta virale, tanto che la conduttrice è finita al centro delle critiche. Sotto ai suoi recenti post, la Blasi è stata duramente rimproverata da alcuni utenti. “Pare hai saltato la fila pure a Tokyo. Una burina non è burina solo a Roma!”, si legge sotto la sua ultima foto.