Ilary Blasi, il folle gesto di un fan: “L’ho detto e l’ho fatto”

Nelle scorse ore a spiazzare Ilary Blasi è stato il gesto folle di un fan. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice attraverso una storia su Instagram, mostrando ai suoi numerosi fan quanto accaduto.

“L’ho detto e l’ho fatto” – Davide Quaranta, uno tra i fan più affezionati della Blasi, ha deciso di fare una follia per la conduttrice. Il ragazzo, come mostrato sui social, ha deciso di tatuarsi l’autografo della donna. Un gesto che ovviamente non è sfuggito ad Ilary, finendo per essere ricondiviso nelle sue storie di Instagram.

Nelle sue IG Stories, il fan della conduttrice ha deciso di mostrare al popolo del web il suo tatuaggio, scrivendo: “L’ho detto e l’ho fatto”. Oltre a ricondividere il folle gesto del ragazzo, la donna ha voluto esprimere anche il suo stupore: “Sei pazzo!”, non dimenticando di aggiungere qualche cuore ed emoji stupita.

Il tutto, si ipotizza, avrebbe avuto inizio diverse settimane fa, quando il ragazzo è stato presente a una puntata dell’Isola dei Famosi. Molto probabilmente, in quell’occasione Ilary Blasi ha fatto l’autografo che, alla fine, Davide ha deciso di rendere indelebile sulla sua pelle.

Pare che Davide sia un fan molto affezionato alla presentatrice dell’Isola dei Famosi, tanto da essere amministratore di una fanpage della donna. La stessa Ilary sembra conoscere il ragazzo e l’affetto che prova nei suoi confronti, così come dimostrato dal fatto che abbia ricambiato il suo follow su Instagram.