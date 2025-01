Ilary Blasi, il primo incontro tra Bastian e i suoi figli: “Sa che lui è l’amico speciale della mamma”

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha definitivamente voltato pagina. Da qualche anno, infatti, la conduttrice ha ritrovato l’amore al fianco di Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui vive una relazione serena e felice. In una recente intervista, Blasi ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, parlando del compagno e dell’incontro con i suoi figli.

L’INCONTRO TRA I FIGLI E BASTIAN – Nel contesto della promozione della sua nuova serie TV Ilary, distribuita da Netflix, la conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica, raccontando come è nata la sua storia d’amore con Bastian e come il compagno ha conosciuto i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dalla relazione con l’ex calciatore.

Blasi ha ricordato con affetto il primo incontro tra Bastian e i suoi bambini, svelando alcuni retroscena divertenti. “Ai più grandi l’ho detto durante una cena”, ha raccontato. “Cristian mi ha guardata e mi ha chiesto: ‘Ma perché tedesco?’. Lui e Chanel, come tutti i fratelli, si fanno un po’ la guerra, ma in questo caso sono stati complici. Isabel, la più piccola, per un periodo lo chiamava ‘il signore inglese’, ma ora sa che Bastian è un amico speciale della mamma”.

Oltre a parlare della relazione con i suoi figli, Ilary ha svelato anche come è nato il suo incontro con Bastian. “L’ho incontrato per caso in una lounge di un aeroporto. Lui ha fatto il primo passo chiedendomi il contatto Instagram. Inizialmente non gli avevo dato il mio numero, ma su consiglio degli amici sono tornata indietro prima di imbarcarmi”, ha raccontato con un sorriso.

Ilary ha poi descritto il loro rapporto, mettendo in evidenza le differenze tra lei e Bastian. “Lui è romantico, più fisico, mentre io sono più riservata. Ma ha capito come sono fatta e mi accetta per quella che sono”. Un legame che, a distanza di tempo, sembra consolidarsi giorno dopo giorno, mentre la conduttrice vive serenamente una nuova fase della sua vita, sia professionale che personale.