Ilary Blasi, in arrivo il sequel di Unica: le ultime indiscrezioni

Nei mesi scorsi, Ilary Blasi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe con l’uscita di Unica, un docufilm firmato Netflix, e con la pubblicazione del libro Che Stupida. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, però, la conduttrice sarebbe pronta a girare il sequel di Unica.

IN ARRIVO IL SEQUEL DI UNICA – Attraverso Unica, la Blasi aveva raccontato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e i presunti tradimenti di quest’ultimo. Questo progetto della conduttrice ha suscitato non poche polemiche e fatto impazzire il mondo del gossip.

Da quanto rivelato nelle ultime ore da Today, Ilary avrebbe in cantiere il sequel del chiacchieratissimo docufilm di Netflix. Stando a quanto scoperto dal portale, la conduttrice sarebbe partita a Ponza non per una semplice vacanza, ma per lavoro:

“Lavoro top secret si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato. Ilary Blasi, dunque, starebbe girando il secondo capitolo del docufilm Netflix in cui racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti”.

Proseguendo nell’articolo, il noto portale ha rivelato che a parlare non sarà solo Ilary Blasi, ma anche la sorella Melory, alcune sue amiche. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, quindi la notizia va presa con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere il possibile annuncio ufficiale dell’uscita del secondo capitolo di Unica.